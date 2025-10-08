Третю добу росіяни не можуть загасити пожежу: що відбувається в Криму після прильоту дронів

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вже третю добу після атаки українських дронів охоплено вогнем Феодосійський нафтоналивний термінал.
Удар по нафтобазі у Феодосії. Фото: із відкритих джерел
Місцеві жителі у пабликах зазначають, що в середу, 8 жовтня, о 01:40 розпочалася третя доба відтоді, як ЗСУ вдарили по нафтобазі, після чого там виникла пожежа.
Напередодні увечері шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.
За інформацією видання Крим.Реалії, полум'я охоплює нові ємності, через що багато диму. Місцевий активіст розповів, що із міста виїжджає багато людей.
Також на цьому наголосив і російський блогер Олександр Сергєєв (Гірський), який переїхав з Москви до Коктебеля після анексії Криму.
Читайте також на порталі "Коментарі" — з 2022 року українські військові систематично працюють над ударами по тимчасово окупованому Криму, здійснивши низку успішних атак на ворожі об'єкти. Мета таких операцій двояка: підготувати ґрунт для майбутніх наступів та ускладнити логістику росіян, пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.