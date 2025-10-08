Третю добу росіяни не можуть загасити пожежу: що відбувається в Криму після прильоту дронів

Вже третю добу після атаки українських дронів охоплено вогнем Феодосійський нафтоналивний термінал.

Удар по нафтобазі у Феодосії. Фото: із відкритих джерел

Місцеві жителі у пабликах зазначають, що в середу, 8 жовтня, о 01:40 розпочалася третя доба відтоді, як ЗСУ вдарили по нафтобазі, після чого там виникла пожежа.

"Отрутий дим від пожежі вітер розносить на десятки кілометрів, страждають місцеві жителі, а російська влада Криму досі інцидент замовчує — не було зроблено жодної заяви", — йдеться у повідомленні.

Напередодні увечері шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.

За інформацією видання Крим.Реалії, полум'я охоплює нові ємності, через що багато диму. Місцевий активіст розповів, що із міста виїжджає багато людей.

"Масово покинули місто відпочивальники і туристи, лишились тільки ті, в кого путівки в санаторіях. Феодосійці намагаються відправити дітей до родичів і друзів, аби якомога далі від цього диму, що оповив місто. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням щодо цієї проблеми", — каже активіст.

Також на цьому наголосив і російський блогер Олександр Сергєєв (Гірський), який переїхав з Москви до Коктебеля після анексії Криму.

"Феодосійський регіон. Влада і депутати мовчать, мовчить Сергій Аксьонов, а нам тут дихати нічим! Хмара диму опустилась на Старий Крим, Нанікове, Коктебель. Першить у горлі і паморочиться голова. Це екологічна катастрофа, а вони мовчать! Ваше мовчання призведе до того, що люди отруяться! Зачиняйте вікна, вимикайте кондиціонери, носіть маски! Бережіть себе!", — звернувся він до мешканців.

