С 2022 года украинские военные систематически работают над ударами по временно оккупированному Крыму, совершив ряд успешных атак на вражеские объекты. Цель таких операций двоякая: подготовить почву для будущих наступлений и усложнить логистику россиян, пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Фото: из открытых источников

По словам Жмайла, через Крым Россия опрокидывает личный состав и доставляет отдельные цистерны с топливом и другую амуницию. Украинские силы многократно поражали системы ПВО окупантов на полуострове — в некоторых случаях ГУР даже высаживался для уничтожения радиолокационных станций и пусковых установок. В результате северо-западная и южная части Крыма остались в значительной степени незащищенными.

В 2024 году Силы обороны поразили российскую подлодку у причала, что стало возможно из-за переориентации большей части систем ПВО на прикрытие Крымского моста — стратегически важной для Кремля точки, которая также подвергалась ударам.

Особенно болезненным для врага стало поражение Феодосийской нефтебазы — крупного объекта, обеспечивавшего поставки топлива для так называемого "теневого флота" и, соответственно, приносившего России деньги для ведения войны. После атак из 34 резервуаров в рабочем состоянии осталось только 22 — и взрывы повлекли за собой масштабные пожары, которые очень сложно ликвидировать на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли. Это еще больше обострило топливный кризис в Крыму: большая часть автостанций закрыта.

Оккупационная администрация пытается скрыть настоящий масштаб проблем: запрещает местным заправлять канистры, вводит талоны и лимиты на горючее, но это не унимает панику и дефицит.

Как отмечает Жмайло, эти поражения имеют стратегическое значение: они готовят условия для наступательных действий ВСУ и сужают российские логистические коридоры. Крым был и остается важным узлом снабжения — в частности, для размещенной там 810-й бригады морской пехоты, действовавшей на других направлениях. Ранее полуостров играл весомую логистическую роль и для операций на Запорожском направлении.

"Комментарии" уже писали , что война, которую развязала Россия против Украины, зашла в тупик. Это признают уже не только критики, но и те, кто недавно поддерживал политику Кремля. Сама идея так называемой "СВО" провалилась, а у России нет ни сил, ни ресурсов для нового масштабного наступления, отмечает политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.