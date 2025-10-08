ЗСУ гатять по Криму не просто так: розкрито дві вкрай небезпечні для РФ цілі

З 2022 року українські військові систематично працюють над ударами по тимчасово окупованому Криму, здійснивши низку вдалих атак на ворожі об’єкти. Мета таких операцій — двояка: підготувати ґрунт для майбутніх наступів і ускладнити логістику росіян, пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами Жмайла, через Крим Росія перекидає особовий склад і доставляє окремі цистерни з паливом та іншу амуніцію. Українські сили багаторазово вражали системи ППО окупантів на півострові — у деяких випадках ГУР навіть висаджувався для знищення радіолокаційних станцій і пускових установок. Внаслідок цього північно-західна та південна частини Криму залишилися значною мірою незахищеними.

У 2024 році Сили оборони вразили російський підводний човен біля причалу, що стало можливим через переорієнтацію більшої частини систем ППО на прикриття Кримського мосту — стратегічно важливої для Кремля точки, яка також піддавалася ударам.

Особливо болючим для ворога стало ураження нафтобази в Феодосії — великого об’єкта, що забезпечував постачання палива для так званого "тіньового флоту" і, відповідно, приносив Росії гроші для ведення війни. Після атак із 34 резервуарів у робочому стані залишилося лише 22 — та вибухи спричинили масштабні пожежі, які дуже складно ліквідувати на підприємствах нафтопереробної галузі. Це ще більше загострило паливну кризу в Криму: велика частина автостанцій закрита.

Окупаційна адміністрація намагається приховати справжній масштаб проблем: забороняє місцевим заправляти каністри, вводить талони та ліміти на пальне, але це не вгамовує паніку та дефіцит.

Як підкреслює Жмайло, ці ураження мають стратегічне значення: вони готують умови для наступальних дій ЗСУ та звужують російські логістичні коридори. Крим був і залишається важливим вузлом постачання — зокрема для розміщеної там 810-ї бригади морської піхоти, яка діяла на інших напрямках. Раніше півострів відігравав вагому логістичну роль і для операцій на Запорізькому напрямку.

"Коментарі" вже писали, що війна, яку розв’язала Росія проти України, зайшла в безвихідь. Це визнають уже не лише критики, а й ті, хто донедавна підтримував політику Кремля. Сама ідея так званої "СВО" провалилася, а Росія не має ані сил, ані ресурсів для нового масштабного наступу, зазначає політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.