Третьи сутки россияне не могут потушить пожар: что происходит в Крыму после прилета дронов

Кравцев Сергей
Уже третьи сутки после атаки украинских дронов охвачен огнем Феодосийский нефтеналивной терминал.
Удар по нефтебазе в Феодосии. Фото: из открытых источников
Местные жители в пабликах отмечают, что в среду, 8 октября, в 01:40 начались третьи сутки с тех пор, как ВСУ ударили по нефтебазе, после чего там возник пожар.
Накануне вечером шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.
По информации издания Крым.Реалии, пламя охватывает все новые емкости, из-за чего много дыма. Местный активист рассказал, что из города выезжает много людей.
Также это подчеркнул и российский блогер Александр Сергеев (Горный), который переехал из Москвы в Коктебель после аннексии Крыма.
