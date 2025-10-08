Третьи сутки россияне не могут потушить пожар: что происходит в Крыму после прилета дронов

Уже третьи сутки после атаки украинских дронов охвачен огнем Феодосийский нефтеналивной терминал.

Удар по нефтебазе в Феодосии. Фото: из открытых источников

Местные жители в пабликах отмечают, что в среду, 8 октября, в 01:40 начались третьи сутки с тех пор, как ВСУ ударили по нефтебазе, после чего там возник пожар.

"Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивают — не было сделано ни одного заявления", — говорится в сообщении.

Накануне вечером шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.

По информации издания Крым.Реалии, пламя охватывает все новые емкости, из-за чего много дыма. Местный активист рассказал, что из города выезжает много людей.

"Массово покинули город отдыхающие и туристы, остались только те, у кого путевки в санаториях. Феодосийцы пытаются отправить детей к родственникам и друзьям, чтобы как можно дальше от этого дыма, который окутал город. Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по этой проблеме", — говорит активист.

Также это подчеркнул и российский блогер Александр Сергеев (Горный), который переехал из Москвы в Коктебель после аннексии Крыма.

"Феодосийский регион. Власть и депутаты молчат, молчит Сергей Аксенов, а нам здесь дышать нечем! Облако дыма опустилось на Старый Крым, Наниково, Коктебель. Першит в горле и кружится голова. Это экологическая катастрофа, а они молчат! Ваше молчание приведет к тому, что люди отравятся! Закрывайте окна, выключайте кондиционеры, носите маски! Берегите себя!", — обратился он к жителям.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 2022 года украинские военные систематически работают над ударами по временно оккупированному Крыму, совершив ряд успешных атак на вражеские объекты. Цель таких операций двоякая: подготовить почву для будущих наступлений и усложнить логистику россиян, пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.



