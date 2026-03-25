Головна Новини Суспільство Війна з Росією Третій корпус готується до наступу: моторошна заява Білецького
Третій корпус готується до наступу: моторошна заява Білецького

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про готовність підрозділів перейти до активних дій уже у 2026 році

25 березня 2026, 21:37
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що підрозділи корпусу завершують ключовий етап формування та підготовки і вже у 2026 році можуть перейти до активних дій на фронті.

Третій корпус готується до наступу: моторошна заява Білецького

Білецький про наступ ЗСУ у 2026 році

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.      

За словами комкора, протягом року корпус виконав більшість практичних та організаційних завдань, які ставилися перед ним на початковому етапі.

Зокрема, вдалося стабілізувати ситуацію на Лимансько-Борівському напрямку та зупинити спроби прориву російських військ.

Білецький підкреслив, що за останні місяці підрозділи корпусу не втратили жодного квадратного кілометра території, а на окремих ділянках навіть змогли досягти локального просування.

Він також зазначив, що всі бригади корпусу значно підвищили свою ефективність. Деякі з них демонструють високі результати в окремих напрямках, зокрема у використанні безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів.

Окремо комкор звернув увагу на покращення дисципліни та зниження випадків самовільного залишення частин, а також загальне підвищення рівня підготовки військовослужбовців.

За його оцінкою, наразі підрозділи не лише утримують позиції, а й поступово відвойовують території.

Таким чином, Третій армійський корпус підходить до етапу, коли може перейти від оборонних дій до більш активної фази на полі бою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії в освітніх закладах запроваджують нову практику, яка передбачає залучення школярів до виготовлення спорядження для армії.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2pQvj4bJqv0
