Третій корпус готується до наступу: моторошна заява Білецького

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що підрозділи корпусу завершують ключовий етап формування та підготовки і вже у 2026 році можуть перейти до активних дій на фронті.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

За словами комкора, протягом року корпус виконав більшість практичних та організаційних завдань, які ставилися перед ним на початковому етапі.

Зокрема, вдалося стабілізувати ситуацію на Лимансько-Борівському напрямку та зупинити спроби прориву російських військ.

Білецький підкреслив, що за останні місяці підрозділи корпусу не втратили жодного квадратного кілометра території, а на окремих ділянках навіть змогли досягти локального просування.

Він також зазначив, що всі бригади корпусу значно підвищили свою ефективність. Деякі з них демонструють високі результати в окремих напрямках, зокрема у використанні безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів.

Окремо комкор звернув увагу на покращення дисципліни та зниження випадків самовільного залишення частин, а також загальне підвищення рівня підготовки військовослужбовців.

За його оцінкою, наразі підрозділи не лише утримують позиції, а й поступово відвойовують території.

Таким чином, Третій армійський корпус підходить до етапу, коли може перейти від оборонних дій до більш активної фази на полі бою.

