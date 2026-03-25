Третий корпус готовится к наступлению: жуткое заявление Билецкого

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что подразделения корпуса завершают ключевой этап формирования и подготовки, и уже в 2026 году могут перейти к активным действиям на фронте.

Билецкий о наступлении ВСУ в 2026 году

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам комкора, в течение года корпус выполнил большинство практических и организационных задач, которые ставились перед ним на начальном этапе.

В частности, удалось стабилизировать ситуацию в Лиманско-Боровском направлении и остановить попытки прорыва российских войск.

Белецкий подчеркнул, что за последние месяцы подразделения корпуса не потеряли ни одного квадратного километра территории, а на отдельных участках даже смогли добиться локального продвижения.

Он также отметил, что все бригады корпуса значительно повысили свою эффективность. Некоторые из них демонстрируют высокие результаты в отдельных направлениях, в частности, в использовании беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

Отдельно комкор обратил внимание на улучшение дисциплины и снижение случаев самовольного ухода из частей, а также общее повышение уровня подготовки военнослужащих.

По его оценке, подразделения не только удерживают позиции, но и постепенно отвоевывают территории.

Таким образом, третий армейский корпус подходит к этапу, когда может перейти от оборонительных действий к более активной фазе на поле боя.

