Третий корпус готовится к наступлению: жуткое заявление Билецкого

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что подразделения корпуса завершают ключевой этап формирования и подготовки, и уже в 2026 году могут перейти к активным действиям на фронте.
Билецкий о наступлении ВСУ в 2026 году
Об этом он рассказал в интервью ТСН.
По словам комкора, в течение года корпус выполнил большинство практических и организационных задач, которые ставились перед ним на начальном этапе.
В частности, удалось стабилизировать ситуацию в Лиманско-Боровском направлении и остановить попытки прорыва российских войск.
Белецкий подчеркнул, что за последние месяцы подразделения корпуса не потеряли ни одного квадратного километра территории, а на отдельных участках даже смогли добиться локального продвижения.
Он также отметил, что все бригады корпуса значительно повысили свою эффективность. Некоторые из них демонстрируют высокие результаты в отдельных направлениях, в частности, в использовании беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.
Отдельно комкор обратил внимание на улучшение дисциплины и снижение случаев самовольного ухода из частей, а также общее повышение уровня подготовки военнослужащих.
По его оценке, подразделения не только удерживают позиции, но и постепенно отвоевывают территории.
Таким образом, третий армейский корпус подходит к этапу, когда может перейти от оборонительных действий к более активной фазе на поле боя.