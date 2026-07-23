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Трек миру остаточно зняли з порядку денного: у Раді зробили страшну заяву про війну

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що переговорний процес фактично зупинився, Росія не готова до компромісів, а Україні, ймовірно, доведеться готуватися до ще однієї воєнної зими.

23 липня 2026, 13:00
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Клименко Елена








Переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинився, а Кремль більше не демонструє готовності до будь-яких територіальних компромісів. Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко, коментуючи перспективи завершення війни та можливі сценарії розвитку подій у найближчі місяці.

Трек миру остаточно зняли з порядку денного: у Раді зробили страшну заяву про війну

Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, раніше обговорювалися різні варіанти припинення бойових дій, зокрема можливий обмін контрольованими територіями. Однак нині Росія, за його оцінкою, не має наміру відмовлятися від захоплених земель. 

"Очевидно, що росіяни не збираються ні з яких територій добровільно виходити", – наголосив Гончаренко. 

Водночас він звернув увагу, що тема мирних переговорів практично зникла з публічного порядку денного.

"У нас зупинились усі перемовини. Ми якось загубили взагалі трек миру. Де він і що з ним відбувається? Очевидно, що нічого", – зазначив нардеп.

На думку Гончаренка, найбільш реалістичним варіантом завершення активної фази війни наразі залишається припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. Водночас він визнав, що ситуація на фронті змінюється не на користь України, тому зволікання лише ускладнює перспективи мирного врегулювання.

Коментуючи заяви про можливе завершення активних бойових дій уже за два-три місяці, депутат заявив, що не бачить підстав для такого оптимізму.

"Я хочу, щоб активні бойові дії завершились якомога швидше. Але, об'єктивно кажучи, по моїх відчуттях, ми наближаємось до ще однієї зими у війні", – сказав він.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 23 липня російські війська атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого загинули люди, ще щонайменше десятеро отримали поранення.



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