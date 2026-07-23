Пекельний удар РФ по великому місту серед дня: є жертви і численні поранені

Удень 23 липня російські війська атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого загинули люди, ще щонайменше десятеро отримали поранення.

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Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російський боєприпас влучив у підприємство харчової промисловості, де після вибуху спалахнула масштабна пожежа.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа", – повідомив Ганжа.

Згодом очільник ОВА уточнив інформацію про жертв. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, ще не менше десяти дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Усі поранені у лікарні – медики надають необхідну допомогу", – зазначив він.

Повітряна тривога в Павлоградському районі пролунала ще близько 10:55. Приблизно через пів години місцеві жителі почули вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування керованих авіабомб у напрямку Павлограда.

Того ж дня повітряну тривогу оголосили й в інших регіонах України через ризик балістичних ударів. Моніторингові канали повідомляли про можливий запуск ракет типу "Іскандер-М" або С-300 із території Курської області РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що до Києва з неафішованим візитом прибула американська делегація на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером. Переговори відбулися після саміту НАТО в Анкарі та майже одночасно із зустріччю держсекретаря США Марко Рубіо і глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Філіппінах. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ці події свідчать про координацію подальших дій Вашингтона та Києва щодо війни.