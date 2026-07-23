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Адский удар РФ по большому городу среди дня: есть жертвы и многочисленные раненые

В результате российской атаки на территории предприятия возник пожар

23 июля 2026, 12:35
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Клименко Елена

Днем 23 июля русские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, в результате чего погибли люди, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Адский удар РФ по большому городу среди дня: есть жертвы и многочисленные раненые

Фото: из открытых источников

О последствиях обстрелов сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российский боеприпас попал в предприятие пищевой промышленности, где после взрыва разразился масштабный пожар.

"Враг нанес удар по Павлограду. Поврежден предприятие пищевой промышленности. Там загорелся пожар", – сообщил Ганжа.

Впоследствии глава ОВА уточнил информацию о жертвах. По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще не менее десяти получили ранения разной степени тяжести.

"Все ранены в больнице – медики оказывают необходимую помощь", – отметил он.

Воздушная тревога в Павлоградском районе прозвучала еще около 10.55. Приблизительно через полчаса местные жители услышали взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения управляемых авиабомб в направлении Павлограда.

В тот же день воздушную тревогу объявили и в других регионах Украины из-за риска баллистических ударов. Мониторинговые каналы сообщали о возможном запуске ракет типа "Искандер-М" или С-300 с территории Курской области РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Киев с неафишированным визитом прибыла американская делегация во главе с послом США при НАТО Мэтью Витакером. Переговоры прошли после саммита НАТО в Анкаре и почти одновременно со встречей госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова на Филиппинах. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что эти события свидетельствуют о координации дальнейших действий Вашингтона и Киева по войне.



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