Адский удар РФ по большому городу среди дня: есть жертвы и многочисленные раненые

Днем 23 июля русские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, в результате чего погибли люди, еще по меньшей мере десять получили ранения.

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О последствиях обстрелов сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российский боеприпас попал в предприятие пищевой промышленности, где после взрыва разразился масштабный пожар.

"Враг нанес удар по Павлограду. Поврежден предприятие пищевой промышленности. Там загорелся пожар", – сообщил Ганжа.

Впоследствии глава ОВА уточнил информацию о жертвах. По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще не менее десяти получили ранения разной степени тяжести.

"Все ранены в больнице – медики оказывают необходимую помощь", – отметил он.

Воздушная тревога в Павлоградском районе прозвучала еще около 10.55. Приблизительно через полчаса местные жители услышали взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения управляемых авиабомб в направлении Павлограда.

В тот же день воздушную тревогу объявили и в других регионах Украины из-за риска баллистических ударов. Мониторинговые каналы сообщали о возможном запуске ракет типа "Искандер-М" или С-300 с территории Курской области РФ.

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