До Києва з неафішованим візитом прибула американська делегація на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером. Переговори відбулися після саміту НАТО в Анкарі та майже одночасно із зустріччю держсекретаря США Марко Рубіо і глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Філіппінах. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ці події свідчать про координацію подальших дій Вашингтона та Києва щодо війни.

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За словами експерта, ключовою темою переговорів були не мирні домовленості, а зміцнення військової співпраці між Україною, США та НАТО.

"Йшлося більше про військово-технічну співпрацю, взаємодію між Україною та НАТО, а також між Україною і США", – пояснив Мусієнко.

Серед головних питань, які обговорювалися, були підсумки саміту НАТО, ліцензійне виробництво ракет для систем Patriot, реалізація програми Drone Deal і подальше фінансування військової допомоги Україні за участю європейських партнерів.

У переговорах також взяв участь командувач Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенант Кертіс Безард. На думку Мусієнка, це підтверджує, що сторони концентрувалися на посиленні обороноздатності України, а не на пошуку політичних компромісів із Кремлем.

Водночас експерт звернув увагу на синхронність переговорів США з Україною та Росією. За його словами, Вашингтон прагнув чітко зрозуміти українське бачення можливих дипломатичних кроків.

"Американці хотіли з'ясувати, як Україна бачить для себе подальші ймовірні перемовини. Передусім їх цікавив стан наших ударів по території Росії, наші атаки та можливості стримування противника", – зазначив Мусієнко.

Експерт наголосив, що нинішні контакти не свідчать про підготовку до швидкого завершення війни. Натомість вони демонструють прагнення союзників узгодити спільну стратегію, посилити військову підтримку України та визначити подальші кроки на дипломатичному напрямку.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри санкції Заходу, дипломатичний тиск і значні втрати у війні проти України, Кремлю вдалося уникнути міжнародної ізоляції та зберегти внутрішню стабільність. Саме це, на думку політичної дослідниці Ганни Нотте, зміцнило впевненість Володимира Путіна у можливості витримати тривале протистояння із Заходом.