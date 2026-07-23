В Киев с неафишированным визитом прибыла американская делегация во главе с послом США при НАТО Мэтью Витакером. Переговоры прошли после саммита НАТО в Анкаре и почти одновременно со встречей госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова на Филиппинах. Военный эксперт Александр Мусиенко считает , что эти события свидетельствуют о координации дальнейших действий Вашингтона и Киева по войне.

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По словам эксперта, ключевой темой переговоров были не мирные договоренности, а укрепление военного сотрудничества между Украиной, США и НАТО.

"Речь больше о военно-техническом сотрудничестве, взаимодействии между Украиной и НАТО, а также между Украиной и США", – пояснил Мусиенко.

Среди обсуждаемых главных вопросов были итоги саммита НАТО, лицензионное производство ракет для систем Patriot, реализация программы Drone Deal и дальнейшее финансирование военной помощи Украине с участием европейских партнеров.

В переговорах также принял участие командующий Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенант Кертис Безард. По мнению Мусиенко, это подтверждает, что стороны сконцентрировались на усилении обороноспособности Украины, а не на поиске политических компромиссов с Кремлем.

В то же время, эксперт обратил внимание на синхронность переговоров США с Украиной и Россией. По его словам, Вашингтон стремился четко понять украинское видение возможных дипломатических шагов.

"Американцы хотели выяснить, как Украина видит для себя дальнейшие возможные переговоры. Прежде всего, их интересовало состояние наших ударов по территории России, наши атаки и возможности сдерживания противника", – отметил Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что нынешние контакты не свидетельствуют о подготовке к скорейшему завершению войны. Они демонстрируют стремление союзников согласовать общую стратегию, усилить военную поддержку Украины и определить дальнейшие шаги на дипломатическом направлении.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на санкции Запада, дипломатическое давление и значительные потери в войне против Украины, Кремлю удалось избежать международной изоляции и сохранить внутреннюю стабильность. Именно это, по мнению политической исследовательницы Анны Нотте, укрепило уверенность Владимира Путина в возможности выдержать длительное противостояние с Западом.