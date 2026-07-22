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Захід зробив Путіну небачену послугу: названо причину, чому війна в Україні стане ще страшнішою

Експерт переконана, що Кремль зміг адаптуватися до санкцій, зберегти міжнародні зв'язки та переконати Путіна, що Росія здатна витримати тривале протистояння із Заходом

22 липня 2026, 16:10
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Клименко Елена

Попри санкції Заходу, дипломатичний тиск і значні втрати у війні проти України, Кремлю вдалося уникнути міжнародної ізоляції та зберегти внутрішню стабільність. Саме це, на думку політичної дослідниці Ганни Нотте, зміцнило впевненість Володимира Путіна у можливості витримати тривале протистояння із Заходом. Про це вона пише у колонці для The New York Times.

Захід зробив Путіну небачену послугу: названо причину, чому війна в Україні стане ще страшнішою

Фото: з відкритих джерел

Авторка зазначає, що після початку повномасштабної війни Росія швидко переорієнтувалася на країни Глобального Півдня, багато з яких відмовилися підтримувати політику ізоляції Москви. Дослідивши ситуацію в понад десяти країнах, Нотте дійшла висновку, що Кремль навчився адаптуватися до санкцій і знаходити нові економічні та політичні можливості.

Одним із прикладів вона називає ОАЕ, де Дубай став важливим центром для російського бізнесу, фінансових операцій і постачання товарів. Водночас Росія активно розширює вплив у країнах Африки та на майданчику БРІКС.

Водночас дослідниця наголошує, що позиції Москви поступово слабшають. У Казахстані посилюються настрої за дистанціювання від РФ, а у Вірменії довіра до Кремля різко знизилася після подій у Нагірному Карабаху. Додатковим ударом стало й падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Попри це, Нотте вважає, що Путін і надалі розглядає війну проти України як вирішальну битву за майбутній статус Росії у світі і не збирається відмовлятися від своїх цілей.

Портал "Коментарі" вже писав, що звільнення міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ відбулося не через розбіжності у військовій стратегії, а через боротьбу за контроль над розподілом 40 млрд євро європейського кредиту на оборону України. Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов, коментуючи останні кадрові рішення у військово-політичному керівництві держави.



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