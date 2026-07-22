Несмотря на санкции Запада, дипломатическое давление и значительные потери в войне против Украины, Кремлю удалось избежать международной изоляции и сохранить внутреннюю стабильность. Именно это, по мнению политической исследовательницы Анны Нотте, укрепило уверенность Владимира Путина в возможности выдержать длительное противостояние с Западом. Об этом она пишет в колонке The New York Times.

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Автор отмечает, что после начала полномасштабной войны Россия быстро переориентировалась на страны Глобального Юга, многие из которых отказались поддерживать политику изоляции Москвы. Исследовав ситуацию более чем в десяти странах, Нотте пришла к выводу, что Кремль научился адаптироваться к санкциям и находить новые экономические и политические возможности.

Одним из примеров она называет ОАЭ, где Дубай стал важным центром для российского бизнеса, финансовых сделок и поставок товаров. В то же время, Россия активно расширяет влияние в странах Африки и на площадке БРИКС.

В то же время исследовательница отмечает, что позиции Москвы постепенно ослабевают. В Казахстане усиливаются настроения по дистанцированию от РФ, а в Армении доверие к Кремлю резко снизилось после событий в Нагорном Карабахе. Дополнительным ударом стало и падение режима Башара Асада в Сирии.

Несмотря на это, Нотте считает, что Путин продолжает рассматривать войну против Украины как решающую битву за будущий статус России в мире и не собирается отказываться от своих целей.

Портал "Комментарии" уже писал , что увольнение министра обороны и главнокомандующего ВСУ произошло не из-за разногласий в военной стратегии, а из-за борьбы за контроль над распределением 40 млрд евро европейского кредита на оборону Украины. Такое мнение высказал сегодня журналист Юрий Бутусов, комментируя последние кадровые решения в военно-политическом руководстве государства.