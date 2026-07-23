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Трек мира окончательно сняли с повестки дня: в Раде сделали страшное заявление о войне

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что переговорный процесс фактически остановился, Россия не готова к компромиссам, а Украине, вероятно, придется готовиться к еще одной военной зиме.

23 июля 2026, 13:00
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Клименко Елена








Переговорный процесс между Украиной и Россией фактически остановился, а Кремль больше не демонстрирует готовность к любым территориальным компромиссам. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, комментируя перспективы завершения войны и возможные сценарии развития событий в ближайшие месяцы.

Трек мира окончательно сняли с повестки дня: в Раде сделали страшное заявление о войне

Фото: из открытых источников

По словам парламентария, ранее обсуждались разные варианты прекращения боевых действий, в частности, возможен обмен контролируемыми территориями. Однако сейчас Россия, по его оценке, не намерена отказываться от захваченных земель.  

"Очевидно, что россияне не собираются ни с каких территорий добровольно выходить", — подчеркнул Гончаренко.

В то же время он обратил внимание, что тема мирных переговоров практически исчезла из публичной повестки дня.

"У нас остановились все переговоры. Мы как-то потеряли вообще трек мира. Где он и что с ним происходит? Очевидно, что ничего", – отметил нардеп.

По мнению Гончаренко, наиболее реалистичным вариантом завершения активной фазы войны остается прекращение огня по нынешней линии столкновения. В то же время, он признал, что ситуация на фронте меняется не в пользу Украины, поэтому промедление лишь усложняет перспективы мирного урегулирования.

Комментируя заявления о возможном завершении активных боевых действий уже через два-три месяца, депутат заявил, что не видит оснований для такого оптимизма.

"Я хочу, чтобы активные боевые действия завершились как можно скорее. Но, объективно говоря, по моим ощущениям мы приближаемся к еще одной зиме в войне", – сказал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что днем 23 июля российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, в результате чего погибли люди, еще по меньшей мере десять получили ранения.



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