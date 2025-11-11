logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає» – Берлінська
commentss НОВИНИ Всі новини

«Треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає» – Берлінська

Блогерка Берлінська заявила, що на фронті піхоти майже немає

11 листопада 2025, 13:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає. Вибудовувати взводи НРК в обороні, з турелями та детекторами дронів, з камерами та мікрофонами. Щоб знищувати дрони, живу силу, бачити і чути що відбувається навколо. Таку заяву зробила блогерка та волонтерка Марія Берлінська.





За її словами, все це потрібно зав'язувати в єдину систему ситуаційної обізнаності та управління з повітряними дронами та іншим роботизованим функціоналом війни.

"НРК-логісти, які будуть під'їжджати, щоб зарядити чи поміняти батареї, БК для НРК-піхотинців, etc <…> І викидати з голови застаріле сміття: "роботи ніколи не замінять людей", "українська земля тільки там, де стоїть нога нашого піхотинця", "воювати без піхоти неможливо"....

Піхоту майже всю стерли. І поки вона ще на залишках є, виграє всім нам час щоб відпрацювати тактики і виставити на передову роботизовані взводи.

Бо якщо піхота остаточно закінчиться, а роботи натомість не зайдуть — фронт прорветься.

Час, який виграє піхота треба максимально швидко використовувати, щоб відточити кращі практики з НРК.

Ділитися знаннями і питати в тих, в кого добре виходить. Бо робимо спільну справу",  – наголошує Берлінська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські військові вперше знищили новітній розвідувальний безпілотник РФ “Князь Вещий Олег”. Це сталося на Слов’янському напрямку, де дрон неодноразово помічали останнім часом.                                                                                                                                                                                                                                 



