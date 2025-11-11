Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет. Выстраивать взводы НРК в обороне, с турелями и детекторами дронов, с камерами и микрофонами. Чтобы уничтожать дроны, живую силу, видеть и слышать происходящее вокруг. Такое заявление сделала блогер и волонтер Мария Берлинская.

«Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет» – Берлинская

По ее словам, все это нужно завязывать в единую систему ситуационной осведомленности и управления воздушными дронами и другим роботизированным функционалом войны.

"НРК-логисты, которые будут подъезжать, чтобы зарядить или поменять батареи, БК для НРК-пехотинцев, etc <…> И выбрасывать из головы устаревший мусор: "роботы никогда не заменят людей", "украинская земля только там, где стоит нога нашего пехотинца", "воевать без пехоты невозможно".

Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, выигрывает всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы.

Потому что если пехота окончательно закончится, а роботы не зайдут — фронт прорвется.

Время, которое выигрывает пехота, нужно максимально быстро использовать, чтобы отточить лучшие практики с НРК.

Делиться знаниями и спрашивать тех, у кого хорошо получается. Потому что делаем общее дело", – отмечает Берлинская.

