«Треба спочатку розібратися з ТЦК»: у Раді обговорюють посилення покарань для ухилянтів

У парламенті обговорюють посилення відповідальності за ухилення від мобілізації.

Військовий квиток. Фото: з відкритих джерел

Відповідні дискусії тривали, зокрема, на засіданні у голови парламенту. Про це в ефірі Radio NV розповів перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

Водночас він зазначив, що не брав участі в засіданнях, де обговорювалось потенційне посилення відповідальності за ухилення від мобілізації.

"Але я знаю, що таке засідання проводилося щонайменше одне на рівні спікера Верховної Ради. Там були пропозиції від фракцій і груп. Якщо коротко, наскільки я це зрозумів, – це прирівняння покарань за ухилення від мобілізації десь до того, що існує за несплату аліментів", – сказав депутат.

За його словами, йдеться про певні додаткові обмеження. У тому числі про позбавлення права керування транспортними засобами та блокування рахунків у банку. Однак, нардеп зазначає, що це і так вже діє.

"Замість того, щоб розбиратися глибинно з причинами, Верховна Рада України знову намагається вирішувати покараннями складні проблеми. Але те, що Буданов порушив дискусію, що давайте початку розбиратися з тим, наскільки ефективно працює ТЦК, – я думаю, це певною мірою відсуне тему покарань на другий план. Бо дійсно треба спочатку розібратися з ТЦК", – зазначив Осадчук.

Як повідомляв портал "Коментарі", корупція у системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) у військах негативно впливають на обороноздатність України. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Це питання порушували на розширеній нараді за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та керівників правоохоронних органів.