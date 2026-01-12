logo

Война с Россией «Нужно сначала разобраться с ТЦК»: в Раде обсуждают усиление наказаний для уклонистов
«Нужно сначала разобраться с ТЦК»: в Раде обсуждают усиление наказаний для уклонистов

В парламенте продолжаются дискуссии об усилении ответственности за уклонение от мобилизации

12 января 2026, 21:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В парламенте обсуждают ужесточение ответственности за уклонение от мобилизации.

«Нужно сначала разобраться с ТЦК»: в Раде обсуждают усиление наказаний для уклонистов

Военный билет. Фото: из открытых источников

Соответствующие дискуссии продолжались, в частности, на заседании у главы парламента. Об этом в эфире Radio NV рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

В то же время он отметил, что не участвовал в заседаниях, где обсуждалось потенциальное усиление ответственности за уклонение от мобилизации.

"Но я знаю, что такое заседание проводилось по меньшей мере одно на уровне спикера Верховной Рады. Там были предложения от фракций и групп. Если коротко, насколько я это понял – это уравнение наказаний за уклонение от мобилизации где-то к тому, что существует за неуплату алиментов", – сказал депутат.

По его словам, речь идет об определенных дополнительных ограничениях. В том числе о лишении права управления транспортными средствами и блокировании счетов в банке. Однако нардеп отмечает, что это и так уже действует.

"Вместо того, чтобы разбираться глубинно с причинами, Верховная Рада Украины снова пытается решать наказаниями сложные проблемы. Но то, что Буданов поднял дискуссию, что давайте сначала разбираться с тем, насколько эффективно работает ТЦК, – я думаю, это в определенной степени отодвинут тему наказаний на второй план. Потому что действительно нужно сначала разобраться с ТЦК", — отметил Осадчук.

Как сообщал портал "Комментарии", коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также случаи самовольного ухода из частей (СЗЧ) в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Этот вопрос поднимался на расширенном совещании с участием руководства Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителей правоохранительных органов.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=otyGfFFp-IE
