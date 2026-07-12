"Треба готуватися": у Міноборони назвали нові цілі Росії для ударів по Україні

Російська армія може значно розширити перелік цивільних та інфраструктурних об'єктів, які опиняться під ударами найближчим часом. Про це попередив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, у зоні підвищеного ризику перебуватимуть території на глибину до 100 кілометрів від лінії фронту та державного кордону з Росією.

Удари по Україні. Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов пов'язує можливу зміну тактики РФ з наближенням потенційних мирних переговорів щодо закінчення війни. На його думку, обидві сторони намагаються максимально посилити свої позиції перед можливими дипломатичними контактами.

"Чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя. Ми в кращих умовах, тому що росія більша за нас, має більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни", — вказує Бескрестнов.

Однак радник міністра оборони наголошує й на вразливостях України, якими може скористатися Росія. За його словами, слід бути готовими до нової тактики ударів РФ по Україні.

"Тому треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електроподстанції не лише великої потужності", — попереджає "Флеш".

Водночас він наголосив, що українська система протиповітряної оборони продовжує ефективно захищати тилові регіони від ударів "шахедами", однак повністю виключити ризики неможливо. За словами Бескрестнова, Україна має достатньо ресурсів для продовження ударів по військовій та критичній інфраструктурі держави-агресора, однак кінцевою метою залишається припинення війни та збереження людських життів.

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