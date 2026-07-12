"Треба готуватися": у Міноборони назвали нові цілі Росії для ударів по Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російська армія може значно розширити перелік цивільних та інфраструктурних об'єктів, які опиняться під ударами найближчим часом. Про це попередив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, у зоні підвищеного ризику перебуватимуть території на глибину до 100 кілометрів від лінії фронту та державного кордону з Росією.
Удари по Україні. Фото з відкритих джерел
Сергій Бескрестнов пов'язує можливу зміну тактики РФ з наближенням потенційних мирних переговорів щодо закінчення війни. На його думку, обидві сторони намагаються максимально посилити свої позиції перед можливими дипломатичними контактами.
Однак радник міністра оборони наголошує й на вразливостях України, якими може скористатися Росія. За його словами, слід бути готовими до нової тактики ударів РФ по Україні.
Водночас він наголосив, що українська система протиповітряної оборони продовжує ефективно захищати тилові регіони від ударів "шахедами", однак повністю виключити ризики неможливо. За словами Бескрестнова, Україна має достатньо ресурсів для продовження ударів по військовій та критичній інфраструктурі держави-агресора, однак кінцевою метою залишається припинення війни та збереження людських життів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін загнав себе в пастку: на Заході озвучили тривожний прогноз для України.
Також "Коментарі" писали, що війська РФ ударили по підприємству у Кривому Розі.