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"Надо готовиться": в Минобороны назвали новые цели России для ударов по Украине

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что Россия может усилить удары по гражданской инфраструктуре на глубину до 100 км от фронта и границы.

12 июля 2026, 13:55
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Slava Kot

Российская армия может значительно расширить список гражданских и инфраструктурных объектов, которые окажутся под ударами в ближайшее время. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш). По его словам, в зоне повышенного риска будут находиться территории на глубину до 100 км от линии фронта и государственной границы с Россией.

"Надо готовиться": в Минобороны назвали новые цели России для ударов по Украине

Удары по Украине. Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов связывает возможное изменение тактики РФ с приближением потенциальных мирных переговоров по окончании войны. По его мнению, обе стороны стараются максимально усилить свои позиции перед возможными дипломатическими контактами.

"Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них подоплеку. Мы в лучших условиях, потому что россия больше нас, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны", — указывает Бескрестнов.

Однако советник министра обороны отмечает и уязвимости Украины, которыми может воспользоваться Россия. По его словам, следует быть готовыми к новой тактике ударов РФ по Украине.

"Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности", — предупреждает "Флэш".

В то же время, он отметил, что украинская система противовоздушной обороны продолжает эффективно защищать тыловые регионы от ударов "шахедами", однако полностью исключить риски невозможно. По словам Бескрестнова, у Украины достаточно ресурсов для продолжения ударов по военной и критической инфраструктуре государства-агрессора, однако конечной целью остается прекращение войны и сохранение человеческих жизней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин загнал себя в ловушку: на Западе озвучили тревожный прогноз для Украины.

Также "Комментарии" писали, что войска РФ ударили по предприятию в Кривом Роге.



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Источник: https://t.me/serhii_flash/7558
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