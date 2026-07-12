"Надо готовиться": в Минобороны назвали новые цели России для ударов по Украине

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Slava Kot
Российская армия может значительно расширить список гражданских и инфраструктурных объектов, которые окажутся под ударами в ближайшее время. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш). По его словам, в зоне повышенного риска будут находиться территории на глубину до 100 км от линии фронта и государственной границы с Россией.
Удары по Украине. Фото из открытых источников
Сергей Бескрестнов связывает возможное изменение тактики РФ с приближением потенциальных мирных переговоров по окончании войны. По его мнению, обе стороны стараются максимально усилить свои позиции перед возможными дипломатическими контактами.
Однако советник министра обороны отмечает и уязвимости Украины, которыми может воспользоваться Россия. По его словам, следует быть готовыми к новой тактике ударов РФ по Украине.
В то же время, он отметил, что украинская система противовоздушной обороны продолжает эффективно защищать тыловые регионы от ударов "шахедами", однако полностью исключить риски невозможно. По словам Бескрестнова, у Украины достаточно ресурсов для продолжения ударов по военной и критической инфраструктуре государства-агрессора, однако конечной целью остается прекращение войны и сохранение человеческих жизней.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин загнал себя в ловушку: на Западе озвучили тревожный прогноз для Украины.
Также "Комментарии" писали, что войска РФ ударили по предприятию в Кривом Роге.