Трампу жорстко відповіли на його ультиматум Україні: озвучено категоричну вимогу

Щоб гіпотетично в умовах війни провести президентські вибори, потрібно змінити закон про правовий режим воєнного стану та підготувати окремий закон. Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Федір Веніславський.

"У Конституції України є чітка заборона проведення виборів до Верховної Ради під час дії правового режиму воєнного стану. Щодо президента, такої прямої заборони в Конституції дійсно немає, але є відповідні обмеження в законі про правовий режим воєнного стану, у виборчому законодавстві тощо. Щоб гіпотетично в умовах війни провести президентські вибори, необхідно вносити зміни до закону про правовий режим воєнного стану й готувати окремий закон, який регламентував би всі виборчі процедури з урахуванням тих загроз і стиснутих термінів, у яких можуть відбутися такі вибори", — зауважив Веніславський.

За словами народного депутата, над ідеями та концептуальними питаннями проведення майбутніх повоєнних виборів у парламенті триває обговорення та робота в різних форматах уже тривалий час. Проводилися конференції за участю представників ЦВК, громадських організацій, які займаються виборами, міжнародної спільноти та народних депутатів.

"Обговорювалися питання, які на сьогодні стоять найбільш актуальними — дотримання конституційних принципів виборчого права та, головне, безпека всіх учасників виборчого процесу. Принцип вільних виборів має бути одним із ключових, щоб не ставити під сумнів легітимність органів влади, обраних на таких виборах. Тому без припинення вогню та без зупинення терористичних атак на міста й села України провести вибори в таких умовах практично неможливо", — наголосив Веніславський.

