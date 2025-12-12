Ані миру, ані перемир'я: розкрито страшний план Путіна в Україні на 2026 рік

Прийнятий бюджет Російської Федерації на 2026 рік, як і цьогорічний, навряд чи залишиться без змін, оскільки закладені в ньому показники доходів виглядають нереалістично. Таку думку в інтерв’ю виданню "Главред" висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Він зазначив, що поточна структура бюджету, особливо збільшення витрат на силові відомства та армію, свідчить про те, що Кремль не планує зупиняти війну проти України у 2026 році і не передбачає ні миру, ні перемир’я.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, фінансові документи РФ чітко показують, що російська влада орієнтується на продовження бойових дій.

"Ми бачимо конкретні плани Кремля на рік щодо війни: вони не збираються підписувати мирні угоди, навіть попри численні переговори між американськими та російськими чиновниками", — пояснив Новак.

Він додав, що видаткова частина бюджету РФ зростатиме, тоді як дохідна — зменшуватиметься. Через це уряду доведеться переглядати фінансові плани неодноразово протягом року.

"Те, що російський уряд подав абсолютно нереалістичний бюджет на 2026 рік, а Держдума його схвалила, пояснюється політикою прикрашання дійсності: позитивні показники перебільшуються, а негативні — применшуються. Такий підхід характерний для Росії в усьому — економіці, військовій статистиці та навіть у пропаганді", — підкреслив Новак.

