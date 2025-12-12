logo_ukra

Ані миру, ані перемир'я: розкрито страшний план Путіна в Україні на 2026 рік

Росія прагне продемонструвати світові стійкість своєї економіки та здатність вести війну далі

12 грудня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прийнятий бюджет Російської Федерації на 2026 рік, як і цьогорічний, навряд чи залишиться без змін, оскільки закладені в ньому показники доходів виглядають нереалістично. Таку думку в інтерв’ю виданню "Главред" висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Він зазначив, що поточна структура бюджету, особливо збільшення витрат на силові відомства та армію, свідчить про те, що Кремль не планує зупиняти війну проти України у 2026 році і не передбачає ні миру, ні перемир’я.

Ані миру, ані перемир'я: розкрито страшний план Путіна в Україні на 2026 рік

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, фінансові документи РФ чітко показують, що російська влада орієнтується на продовження бойових дій.

"Ми бачимо конкретні плани Кремля на рік щодо війни: вони не збираються підписувати мирні угоди, навіть попри численні переговори між американськими та російськими чиновниками", — пояснив Новак.

Він додав, що видаткова частина бюджету РФ зростатиме, тоді як дохідна — зменшуватиметься. Через це уряду доведеться переглядати фінансові плани неодноразово протягом року.

"Те, що російський уряд подав абсолютно нереалістичний бюджет на 2026 рік, а Держдума його схвалила, пояснюється політикою прикрашання дійсності: позитивні показники перебільшуються, а негативні — применшуються. Такий підхід характерний для Росії в усьому — економіці, військовій статистиці та навіть у пропаганді", — підкреслив Новак. 

Як вже писали "Коментарі", президент Литви Гітанас Науседа наголосив на фундаментальних принципах, які мають лежати в основі справедливого мирного врегулювання конфлікту в Україні та покласти край війні, розв’язаній Росією. На його думку, першочерговою умовою є повне припинення вогню.  



