Ни миру, ни перемирию: раскрыт страшный план Путина в Украине на 2026 год

Принятый бюджет Российской Федерации на 2026 год, как и нынешний, вряд ли останется без изменений, поскольку заложенные в нем показатели доходов выглядят нереалистично. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он отметил, что текущая структура бюджета, особенно увеличение расходов на силовые ведомства и армию, свидетельствует о том, что Кремль не намерен останавливать войну против Украины в 2026 году и не предусматривает ни мир, ни перемирие.

По словам эксперта, финансовые документы РФ четко показывают, что российские власти ориентируются на продолжение боевых действий.

"Мы видим конкретные планы Кремля на год по поводу войны: они не собираются подписывать мирные соглашения, даже несмотря на многочисленные переговоры между американскими и российскими чиновниками", — объяснил Новак.

Он добавил, что расходная часть бюджета РФ будет расти, тогда как доходная будет уменьшаться. Поэтому правительству придется пересматривать финансовые планы неоднократно в течение года.

"То, что российское правительство предоставило абсолютно нереалистичный бюджет на 2026 год, а Госдума его одобрила, объясняется политикой украшения действительности: положительные показатели преувеличиваются, а отрицательные — уменьшаются. Такой подход характерен для России во всем – экономике, военной статистике и даже в пропаганде", – подчеркнул Новак.

