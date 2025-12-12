logo

Война с Россией Ни миру, ни перемирию: раскрыт страшный план Путина в Украине на 2026 год
Ни миру, ни перемирию: раскрыт страшный план Путина в Украине на 2026 год

Россия стремится продемонстрировать миру устойчивость своей экономики и способность вести войну дальше

12 декабря 2025, 13:00
Автор:
Клименко Елена

Принятый бюджет Российской Федерации на 2026 год, как и нынешний, вряд ли останется без изменений, поскольку заложенные в нем показатели доходов выглядят нереалистично. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он отметил, что текущая структура бюджета, особенно увеличение расходов на силовые ведомства и армию, свидетельствует о том, что Кремль не намерен останавливать войну против Украины в 2026 году и не предусматривает ни мир, ни перемирие.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, финансовые документы РФ четко показывают, что российские власти ориентируются на продолжение боевых действий.

"Мы видим конкретные планы Кремля на год по поводу войны: они не собираются подписывать мирные соглашения, даже несмотря на многочисленные переговоры между американскими и российскими чиновниками", — объяснил Новак.

Он добавил, что расходная часть бюджета РФ будет расти, тогда как доходная будет уменьшаться. Поэтому правительству придется пересматривать финансовые планы неоднократно в течение года.

"То, что российское правительство предоставило абсолютно нереалистичный бюджет на 2026 год, а Госдума его одобрила, объясняется политикой украшения действительности: положительные показатели преувеличиваются, а отрицательные — уменьшаются. Такой подход характерен для России во всем – экономике, военной статистике и даже в пропаганде", – подчеркнул Новак.

Как уже писали "Комментарии", президент Литвы Гитанас Науседа отметил фундаментальные принципы, которые должны лежать в основе справедливого мирного урегулирования конфликта в Украине и положить конец войне, развязанной Россией. По его мнению, первоочередным условием является полное прекращение огня.



