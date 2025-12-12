Трампу жестко ответили на его ультиматум Украине: озвучено категорическое требование

Чтобы гипотетически в условиях войны провести президентские выборы, необходимо изменить закон о правовом режиме военного положения и подготовить отдельный закон. Об этом в эфире Эспрессо сказал народный депутат Украины Федор Вениславский.

"В Конституции Украины есть четкий запрет проведения выборов в Верховную Раду во время действия правового режима военного положения. Что касается президента, такого прямого запрета в Конституции действительно нет, но есть соответствующие ограничения в законе о правовом режиме военного положения, в избирательном законодательстве и т.п. Чтобы гипотетически в условиях войны провести правовые режимы, необходимо вносить закон, регламентирующий все избирательные процедуры с учетом тех угроз и сжатых сроков, в которых могут состояться такие выборы", — отметил Вениславский.

По словам народного депутата, над идеями и концептуальными вопросами проведения предстоящих послевоенных выборов в парламенте идет обсуждение и работа в разных форматах уже длительное время. Проводились конференции с участием представителей ЦИК, общественных организаций, занимающихся выборами, международного сообщества и народных депутатов.

"Обсуждались вопросы, которые на сегодняшний день стоят наиболее актуальными — соблюдение конституционных принципов избирательного права и, главное, безопасность всех участников избирательного процесса. Принцип свободных выборов должен быть одним из ключевых, чтобы не ставить под сомнение легитимность органов власти, избранных на таких выборах . невозможно", — отметил Вениславский.

