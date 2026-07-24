Трампу потрібно терміново завершити війну в Україні: озвучено прапвду про шокуючий план США

Президент США Дональд Трамп прагне досягти завершення бойових дій в Україні до осінніх виборів у Конгрес, адже це може стати одним із його найважливіших політичних здобутків. Саме тому Вашингтон зацікавлений у посиленні економічного тиску на Росію. Таку думку в ефірі Київ24 висловив експерт із публічної політики Ілля Котов.

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За словами експерта, успіх у питанні припинення війни здатен суттєво зміцнити позиції Трампа на внутрішньополітичній арені.

"Завершення бойових дій в Україні може стати для Трампа важливим політичним результатом перед осінніми виборами в Конгрес США. Тому американський президент зацікавлений у посиленні тиску на Росію", – зазначив Котов.

Водночас, за його словами, Кремль намагається не допустити посилення санкційного тиску та повернути Вашингтон до переговорного процесу на вигідних для себе умовах.

"Москва водночас намагається повернути Вашингтон до переговорів без реального тиску та відтермінувати нові санкції проти російської нафти", – пояснив експерт.

Котов наголосив, що саме обмеження нафтових доходів Росії може стати одним із найефективніших інструментів впливу на Кремль, оскільки саме ці кошти значною мірою забезпечують фінансування війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчу добу зберігається висока ймовірність нової масштабної повітряної атаки Росії по території України. Про можливу підготовку ворога повідомили український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, а також низка моніторингових ресурсів, які відстежують активність стратегічної авіації РФ.