Трампу нужно срочно завершить войну в Украине: озвучена правда о шокирующем плане США

Президент США Дональд Трамп стремится достичь завершения боевых действий в Украине до осенних выборов в Конгресс, ведь это может стать одним из его важнейших политических достижений. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в усилении экономического давления на Россию. Такое мнение в эфире Киев24 высказал эксперт по публичной политике Илья Котов.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, успех в вопросе прекращения войны способен существенно укрепить позиции Трампа на внутриполитической арене.

"Завершение боевых действий в Украине может стать для Трампа важным политическим результатом перед осенними выборами в Конгресс США. Поэтому американский президент заинтересован в усилении давления на Россию", – отметил Котов.

В то же время, по его словам, Кремль пытается не допустить ужесточения санкционного давления и вернуть Вашингтон в переговорный процесс на выгодных для себя условиях.

"Москва в то же время пытается вернуть Вашингтон к переговорам без реального давления и отсрочить новые санкции против российской нефти", – объяснил эксперт.

Котов подчеркнул, что именно ограничение нефтяных доходов России может стать одним из наиболее эффективных инструментов влияния на Кремль, поскольку именно эти средства в значительной степени обеспечивают финансирование войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие сутки сохраняется высокая вероятность новой масштабной воздушной атаки России по территории Украины. О возможной подготовке врага сообщили украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, а также ряд мониторинговых ресурсов, отслеживающих активность стратегической авиации РФ.