logo_ukra

BTC/USD

64970

ETH/USD

1880.7

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія незабаром завдасть рекордного удару по Україні: озвучено пригоомшливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія незабаром завдасть рекордного удару по Україні: озвучено пригоомшливі деталі

Окупанти можуть здійснити масовану комбіновану атаку по Україні, використавши близько 100 ракет різного призначення

24 липня 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У найближчу добу зберігається висока ймовірність нової масштабної повітряної атаки Росії по території України. Про можливу підготовку ворога повідомили український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, а також низка моніторингових ресурсів, які відстежують активність стратегічної авіації РФ. 

Росія незабаром завдасть рекордного удару по Україні: озвучено пригоомшливі деталі

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За їхньою інформацією, окупанти можуть вдатися до комбінованого удару із застосуванням різних типів озброєння. Йдеться про одночасний запуск приблизно сотні ракет різних класів, що значно ускладнює роботу систем протиповітряної оборони. Особливу увагу рекомендують приділити сигналам повітряної тривоги жителям Києва, який традиційно залишається однією з головних цілей російських атак.

Моніторингові канали також повідомляють про активність стратегічної авіації Росії. Зокрема, вранці було зафіксовано переліт одного стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на авіабазу "Енгельс". За попередніми оцінками, саме там літак можуть спорядити крилатими ракетами для подальшого бойового застосування.

Окрім цього, на аеродром "Енгельс" прибув ще один стратегічний ракетоносець — Ту-160. За даними спостерігачів, він також, імовірно, проходить підготовку до виконання бойового завдання та може бути оснащений крилатими ракетами.

Експерти наголошують, що переміщення стратегічних літаків саме по собі не означає неминучого початку атаки, однак є одним із ключових індикаторів можливої підготовки до масованого удару. У зв'язку з цим українців закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо навряд чи призведуть до зміни політики Кремля щодо війни проти України. Натомість Київ має зосередити зусилля на тому, щоб переконати Вашингтон перейти від дипломатичних закликів до посилення санкційного тиску на Росію. Таку думку висловив дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини