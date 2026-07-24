Лавров не вирішує нічого: Заходу поставили жорсткий ультиматум, який точно принизить Путіна



















Переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо навряд чи призведуть до зміни політики Кремля щодо війни проти України. Натомість Київ має зосередити зусилля на тому, щоб переконати Вашингтон перейти від дипломатичних закликів до посилення санкційного тиску на Росію. Таку думку висловив дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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За його словами, саме з цією метою президент Володимир Зеленський контактував із представниками американської сторони.

"Головне завдання Зеленського — переконати США перейти до жорсткіших санкцій проти Росії", — зазначив Огризко.

Ексміністр підкреслив, що визначальне слово у питаннях війни та переговорів належить не Сергію Лаврову, а президенту РФ Володимиру Путіну. Саме тому, на його думку, не варто покладати великі надії на дипломатичні зустрічі.

"Рішення ухвалює Путін, а не Лавров", — наголосив дипломат.

Огризко вважає, що Кремль навмисно демонструє готовність продовжувати бойові дії, намагаючись змусити західних партнерів посилити тиск не на Росію, а на Україну.

"Москва фактично ставить ультиматум: або Захід змушує Україну поступитися, або війна триватиме", — сказав він.

Також дипломат прокоментував удари Сил оборони України по російській логістичній інфраструктурі та об'єктах, через які здійснювалося постачання товарів подвійного призначення. На його думку, такі атаки не лише послаблюють військовий потенціал противника, а й створюють відчутний психологічний ефект.

"Такі операції працюють одночасно на військовий і психологічний результат", — підсумував Огризко.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії, яка, за його словами, може відбутися до осені. Політолог Микола Давидюк вважає, що така заява свідчить про активізацію дипломатичного процесу, однак остаточний результат залежатиме не лише від Києва.