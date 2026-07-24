Лавров не решает ничего: Западу поставили жесткий ультиматум, который точно унизит Путина.



















Переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио вряд ли приведут к изменению политики Кремля по войне против Украины. Киев должен сосредоточить усилия на том, чтобы убедить Вашингтон перейти от дипломатических призывов к усилению санкционного давления на Россию. Такое мнение высказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По его словам, именно в этих целях президент Владимир Зеленский контактировал с представителями американской стороны.

"Главная задача Зеленского — убедить США перейти к более жестким санкциям против России", — отметил Огрызко.

Эксминистр подчеркнул, что определяющее слово по вопросам войны и переговоров принадлежит не Сергею Лаврову, а президенту РФ Владимиру Путину. Поэтому, по его мнению, не стоит возлагать большие надежды на дипломатические встречи.

"Решение принимает Путин, а не Лавров", — подчеркнул дипломат.

Огрызко считает, что Кремль намеренно демонстрирует готовность продолжать боевые действия, пытаясь заставить западных партнеров усилить давление не на Россию, а на Украину.

"Москва фактически ставит ультиматум: или Запад заставляет Украину уступить, или война будет продолжаться", — сказал он.

Также дипломат прокомментировал удары Сил обороны Украины по российской логистической инфраструктуре и объектам, по которым осуществлялись поставки товаров двойного назначения. По его мнению, подобные атаки не только ослабляют военный потенциал противника, но и создают ощутимый психологический эффект.

"Такие операции работают одновременно на военный и психологический результат", — подытожил Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой трехсторонней встречи с участием Украины, США и России, которая, по его словам, может состояться до осени. Политолог Николай Давыдюк считает, что такое заявление свидетельствует об активизации дипломатического процесса, однако окончательный результат будет зависеть не только от Киева.