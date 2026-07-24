Тепер у Києва залишилося лише два варіанти: експерт попередив про невідворотній удар від РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії, яка, за його словами, може відбутися до осені. Політолог Микола Давидюк вважає, що така заява свідчить про активізацію дипломатичного процесу, однак остаточний результат залежатиме не лише від Києва.

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За словами експерта, президент фактично підтвердив, що після контактів зі спецпредставником США Джаредом Кушнером українська сторона передала свої пропозиції, які американці мають обговорити з Москвою.

"Треба все це зробити до осені. Якби від нас залежало, зустріч відбулася б ще в липні, але все залежить не лише від України", — зазначив Давидюк.

Політолог звернув увагу, що Зеленський окреслив два можливі сценарії розвитку подій: або переговорний процес набере обертів, або Росія піде шляхом нової масштабної ескалації.

"Якщо другий сценарій реалізується, то це буде тотальна ескалація війни", — наголосив експерт.

Окремо Давидюк прокоментував кадрові питання в українській владі. Він нагадав, що президент підтвердив пропозицію Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем'єра з військових інновацій. Водночас сам Федоров заявив, що бачить себе лише на посаді міністра оборони.

"Сьогодні в державі є лише три посади, які реально визначають хід війни: президент, головнокомандувач і міністр оборони", — процитував Давидюк позицію Федорова.

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, де він планує зустрітися з Дональдом Трампом і взяти участь у заходах, пов'язаних із прощанням із сенатором Ліндсі Гремом, може стати важливим дипломатичним кроком для Києва. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.