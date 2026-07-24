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Теперь у Киева осталось всего два варианта: эксперт предупредил о неотвратимом ударе от РФ

Подготовка встречи Украины, США и РФ свидетельствует об активизации дипломатии, но к осени возможны два сценария — переговоры или новая эскалация войны

24 июля 2026, 12:35
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Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский сообщил о готовящейся новой трехсторонней встрече с участием Украины, США и России, которая, по его словам, может состояться до осени. Политолог Николай Давидюк считает , что такое заявление свидетельствует об активизации дипломатического процесса, однако окончательный результат будет зависеть не только от Киева.

Теперь у Киева осталось всего два варианта: эксперт предупредил о неотвратимом ударе от РФ

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, президент фактически подтвердил, что после контактов со спецпредставителем США Джаредом Кушнером, украинская сторона передала свои предложения, которые американцы должны обсудить с Москвой.

"Надо все это сделать до осени. Если бы от нас зависело, встреча состоялась бы еще в июле, но все зависит не только от Украины", — отметил Давидюк.

Политолог обратил внимание, что Зеленский очертил два возможных сценария развития событий: либо переговорный процесс наберет обороты, либо Россия пойдет по пути новой масштабной эскалации.

"Если второй сценарий реализуется, то это будет тотальная эскалация войны", — подчеркнул эксперт.

Отдельно Давыдюк прокомментировал кадровые вопросы в украинских властях. Он напомнил, что президент подтвердил предложение Михаилу Федорову занять должность вице-премьера по военным инновациям. В то же время сам Федоров заявил, что видит себя только в должности министра обороны.

"Сегодня в государстве только три должности, которые реально определяют ход войны: президент, главнокомандующий и министр обороны", — процитировал Давидюк позицию Федорова.

Портал "Комментарии" уже писал , что предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где он планирует встретиться с Дональдом Трампом и принять участие в мероприятиях, связанных с прощанием с сенатором Линдси Грэмом, может стать важным дипломатическим шагом для Киева. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.



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