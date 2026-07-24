Россия в скором времени нанесет рекордный удар по Украине: озвучены потрясающие детали

В ближайшие сутки сохраняется высокая вероятность новой масштабной воздушной атаки России по территории Украины. О возможной подготовке врага сообщили украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, а также ряд мониторинговых ресурсов, отслеживающих активность стратегической авиации РФ.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По их информации, оккупанты могут прибегнуть к комбинированному удару с применением различных типов вооружения. Речь идет об одновременном запуске примерно сотни ракет разных классов, что значительно усложняет работу систем противовоздушной обороны. Особое внимание рекомендуют уделить сигналам воздушной тревоги жителям Киева, традиционно остающейся одной из главных целей российских атак.

Мониторинговые каналы также докладывают об активности стратегической авиации Рф. В частности, утром был зафиксирован перелет одного стратегического бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на авиабазу "Энгельс". По предварительным оценкам именно там самолет могут снарядить крылатыми ракетами для дальнейшего боевого применения.

Кроме этого, на аэродром "Энгельс" прибыл еще один стратегический ракетоносец — Ту-160. По данным наблюдателей, он также предположительно проходит подготовку к выполнению боевого задания и может быть оснащен крылатыми ракетами.

Эксперты отмечают, что перемещение стратегических самолетов само по себе не означает неизбежного начала атаки, однако является одним из ключевых индикаторов возможной подготовки к массированному удару. В связи с этим украинцев призывают внимательно следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при опасности немедленно направляться к укрытиям.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио вряд ли приведут к изменению политики Кремля по войне против Украины. Киев должен сосредоточить усилия на том, чтобы убедить Вашингтон перейти от дипломатических призывов к усилению санкционного давления на Россию. Такое мнение высказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.