Трампа поставили на місце через окупацію РФ Донеччини: що відомо

Апокаліптичні прогнози президента США Дональда Трампа про швидке захоплення Україною Донеччини не відповідають реальному стану справ. Експерти зазначають, що навіть за нинішніх темпів просування Росії на повну окупацію області знадобляться роки.

"Слухати американців зараз не треба, тому що це максимум ІПСО, мінімум спецоперації Кремля", — вважає воєнний експерт Михайло Самусь.

За його словами, джерелом песимістичних прогнозів Трампа є не розвідка, а його перемовник Стів Віткофф, тісні зв’язки якого з помічником Путіна Юрієм Ушаковим розкрили журналісти Bloomberg.

Аналітики OSINT проєкту Deep State підрахували, що у листопаді РФ захопила 505 кв. км української території. Якщо ворог зберігатиме нинішні темпи, повністю окупувати Донецьку область він зможе не раніше серпня 2027 року, констатують фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

"Темпи просування противника кажуть, що знадобиться років 400 для окупації України, якщо у них раніше не закінчиться здоров’я", — іронізує експерт Віктор Кевлюк.

Він нагадує, що за роки війни Росія захопила лише 18% української території, а за останні чотири роки не змогла навіть підкорити останні 100 кв. км Луганської області. Самусь додає, що за 11 років війни лінія фронту від Донецька змістилася всього на 40 км.

