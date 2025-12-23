Апокалиптические прогнозы президента США Дональда Трампа о скором захвате Украиной Донбасса не соответствуют реальному положению дел. Эксперты отмечают, что даже при нынешних темпах продвижения России на полную оккупацию области понадобятся годы.

Фото: из открытых источников

"Слушать американцев сейчас не надо, потому что это максимум ИПСО, минимум спецоперации Кремля", — считает военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, источником пессимистических прогнозов Трампа является не разведка, а его переговорщик Стив Виткофф, тесные связи которого с помощником Путина Юрием Ушаковым раскрыли журналисты Bloomberg.

Аналитики OSINT проекта Deep State подсчитали, что в ноябре РФ захватила 505 кв. км украинской территории. Если враг будет сохранять нынешние темпы, полностью оккупировать Донецкую область он сможет не раньше августа 2027, констатируют специалисты Института изучения войны (ISW).

"Темпы продвижения противника говорят, что понадобится лет 400 для оккупации Украины, если у них раньше не закончится здоровье", — иронизирует эксперт Виктор Кевлюк.

Он напоминает, что за годы войны Россия захватила всего 18% украинской территории, а за последние четыре года не смогла даже покорить последние 100 кв. км Луганской области. Самусь добавляет, что за 11 лет войны линия фронта от Донецка сместилась всего на 40 км.

