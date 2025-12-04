Трампа нещадно рознесли за підхід до України: найбільша ганьба за всю історію США

Президент США Дональд Трамп разом зі своїми посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером продовжують розглядати врегулювання війни в Україні через призму великих бізнес-угод, що, за оцінкою експертів, є однією з головних причин відсутності прогресу у мирному процесі.

Колумніст The New York Times Томас Л. Фрідман у своїй статті підкреслив, що Володимир Путін не має жодного наміру турбуватися про долю українського населення. Він наголосив, що адміністрація США продовжує не враховувати цей факт, що суттєво сповільнює шляхи до миру.

Фрідман зауважив, що призначення представників сфери нерухомості як переговорників більше шкодить, ніж допомагає. На його думку, для ефективного впливу Трампу слід залучати політиків і дипломати, які розуміють фундаментальну різницю між бізнесом і війною.

"У сфері нерухомості обидві сторони можуть виграти від угоди, це гра з позитивним результатом. У війні, де одна сторона є явним агресором із фашистськими поглядами, а інша — демократична жертва, це гра з нульовою сумою", — пише Фрідман.

Колумніст відзначив, що жоден попередній американський президент не вдавався до такого підходу, і назвав дії Трампа одним із найганебніших епізодів у сучасній американській зовнішній політиці.

Особливо критикувався Віткофф за його висловлювання про те, що "Путін не є поганою людиною", що нагадує радянський термін "корисні ідіоти" щодо іноземців, які підтримували агресора.

Фрідман визнає, що Україні, можливо, доведеться зробити певні поступки, однак підкреслює різницю між угодою, яка дозволить Путіну отримати фінансову вигоду й продовжити війну в майбутньому, і безпечною домовленістю, яка б закріпила західний військовий контроль на українських територіях і не дала Кремлю відновити агресію.

На думку колумніста, проблемою США є відсутність чіткого плану дій. Він вважає, що Вашингтон міг би значно посилити тиск на Путіна: ізолювати Росію, завдати нищівного удару по економіці та навіть налаштувати внутрішні кола РФ проти Кремля, щоб змусити диктатора переглянути свої плани.

