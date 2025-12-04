Президент США Дональд Трамп вместе со своими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжают рассматривать урегулирование войны в Украине через призму крупных бизнес-соглашений, что, по оценке экспертов, является одной из главных причин отсутствия прогресса в мирном процессе.

Фото: из открытых источников

Колумнист The New York Times Томас Л. Фридман в своей статье подчеркнул, что Владимир Путин не намерен беспокоиться о судьбе украинского населения. Он отметил, что администрация США продолжает не учитывать этот факт, что существенно замедляет пути к миру.

Фридман отметил, что назначение представителей сферы недвижимости как переговорщиков больше вредит, чем помогает. По его мнению, для эффективного влияния Трампа следует привлекать политиков и дипломаты, понимающие фундаментальную разницу между бизнесом и войной.

"В сфере недвижимости обе стороны могут выиграть от соглашения, это игра с положительным результатом. В войне, где одна сторона является явным агрессором с фашистскими взглядами, а другая — демократическая жертва, это игра с нулевой суммой", — пишет Фридман.

Колумнист отметил, что ни один предыдущий американский президент не прибегал к такому подходу, и назвал действия Трампа одним из самых позорных эпизодов в современной американской внешней политике.

Особенно критиковался Виткофф за его высказывания о том, что "Путин не является плохим человеком", напоминающим советский термин "полезные идиоты" в отношении иностранцев, поддерживавших агрессора.

Фридман признает, что Украине, возможно, придется сделать определенные уступки, однако подчеркивает разницу между соглашением, которое позволит Путину получить финансовую выгоду и продолжить войну в будущем, и безопасной договоренностью, которая закрепила бы западный военный контроль на украинских территориях и не дала Кремлю возобновить агрессию.

По мнению колумниста, проблемой США является отсутствие четкого плана действий. Он считает, что Вашингтон мог бы значительно усилить давление на Путина: изолировать Россию, нанести сокрушительный удар по экономике и даже настроить внутренние круги РФ против Кремля, чтобы заставить диктатора пересмотреть свои планы.

Как уже писали "Комментарии", Россия потенциально способна осуществить массированный ночной удар по Украине, выпустив до двух тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако это возможно только при длительном накоплении таких аппаратов. Об этом в интервью "Телеграфу" заявила волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.