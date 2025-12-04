РФ готується щодоби по-новому кошмарити українців: озвучено критичний нюанс

Росія потенційно здатна здійснити масований нічний удар по Україні, випустивши до двох тисяч дронів-камікадзе типу "Шахед". Однак це можливо лише у випадку тривалого накопичення таких апаратів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявила волонтерка та очільниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, попри значні темпи виробництва, російський ВПК все ж має свої межі.

"Щодня виготовляти і запускати по 10 тисяч "Шахедів" Росія не здатна. Проте зібрати резерв і здійснити одномоментний масований запуск, комбінуючи його з ракетними ударами, — цілком реальний сценарій", — пояснила вона.

Берлінська наголосила, що разовий удар масштабом 1,5–2 тисяч безпілотників є можливим, якщо окупанти накопичать необхідну кількість дронів.

Водночас вона уточнила, що здійснювати подібні атаки щодня росіяни фізично не можуть. Основна причина — обмежені виробничі потужності.

"РФ не виготовляє по дві тисячі "Шахедів" на добу. Але якщо накопичити парк дронів, то разовий запуск може сягнути навіть 2–2,5 тисяч", — додала волонтерка.

Берлінська також звернула увагу на те, що Росія давно налагодила власне виробництво цих БпЛА, а в цьому процесі її системно підтримує Іран. Втім, нині, за її словами, до посилення російської військової промисловості все активніше долучається Китай.

"Китай нарощує участь — постачає комплектуючі, готові вузли й вироби, надсилає інженерів та інструкторів для запуску великих виробничих ліній. У Китаї працюють цілі заводи, що фактично забезпечують російський ВПК", — наголосила Берлінська.

Як вже писали "Коментарі", через відсутність значних успіхів на фронті російське керівництво готує серію внутрішніх операцій на території України з метою посіяти розкол серед військових, цивільних та державних органів. Таку інформацію оприлюднив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО.