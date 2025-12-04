logo

Война с Россией РФ готовится ежесуточно по-новому кошмарить украинцев: озвучен критический нюанс
РФ готовится ежесуточно по-новому кошмарить украинцев: озвучен критический нюанс

Берлинская уточнила, что ежедневные ночные атаки кафиры совершать не смогут и объяснила почему

4 декабря 2025, 14:10
Россия потенциально способна осуществить массированный ночной удар по Украине, выпустив до двух тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако это возможно только при длительном накоплении таких аппаратов. Об этом в интервью "Телеграфу" заявила волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

РФ готовится ежесуточно по-новому кошмарить украинцев: озвучен критический нюанс

По ее словам, несмотря на значительные темпы производства, у российского ВПК все же есть свои пределы.

"Ежедневно производить и запускать по 10 тысяч "Шахедов" Россия не способна. Однако собрать резерв и осуществить одномоментный массированный запуск, комбинируя его с ракетными ударами, вполне реальный сценарий", — пояснила она.

Берлинская подчеркнула, что разовый удар масштабом 1,5–2 тысячи беспилотников возможен, если оккупанты накопят необходимое количество дронов.

В то же время она уточнила, что совершать подобные атаки каждый день россияне физически не могут. Основная причина – ограниченные производственные мощности.

"РФ не производит по две тысячи "Шахедов" в сутки. Но если накопить парк дронов, то разовый запуск может достичь даже 2–2,5 тысячи", — добавила волонтер.

Берлинская также обратила внимание на то, что Россия давно наладила собственное производство этих БПЛА, а в этом процессе ее системно поддерживает Иран. Впрочем, в настоящее время, по ее словам, к усилению российской военной промышленности все активнее присоединяется Китай.

Китай наращивает участие — поставляет комплектующие, готовые узлы и изделия, присылает инженеров и инструкторов для запуска крупных производственных линий. В Китае работают целые заводы, фактически обеспечивающие российский ВПК", — подчеркнула Берлинская.

Как уже писали "Комментарии", из-за отсутствия значительных успехов на фронте российское руководство готовит серию внутренних операций на территории Украины с целью посеять раскол среди военных, гражданских и государственных органов. Такую информацию обнародовал Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.



Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-12-04/5927114-mi-mozhemo-zupiniti-putina-na-nashikh-umovakh-odna-tsifra-i-rf-probuksue-mariya-berlinska
