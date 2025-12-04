РФ готовится ежесуточно по-новому кошмарить украинцев: озвучен критический нюанс

Россия потенциально способна осуществить массированный ночной удар по Украине, выпустив до двух тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед". Однако это возможно только при длительном накоплении таких аппаратов. Об этом в интервью "Телеграфу" заявила волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

По ее словам, несмотря на значительные темпы производства, у российского ВПК все же есть свои пределы.

"Ежедневно производить и запускать по 10 тысяч "Шахедов" Россия не способна. Однако собрать резерв и осуществить одномоментный массированный запуск, комбинируя его с ракетными ударами, вполне реальный сценарий", — пояснила она.

Берлинская подчеркнула, что разовый удар масштабом 1,5–2 тысячи беспилотников возможен, если оккупанты накопят необходимое количество дронов.

В то же время она уточнила, что совершать подобные атаки каждый день россияне физически не могут. Основная причина – ограниченные производственные мощности.

"РФ не производит по две тысячи "Шахедов" в сутки. Но если накопить парк дронов, то разовый запуск может достичь даже 2–2,5 тысячи", — добавила волонтер.

Берлинская также обратила внимание на то, что Россия давно наладила собственное производство этих БПЛА, а в этом процессе ее системно поддерживает Иран. Впрочем, в настоящее время, по ее словам, к усилению российской военной промышленности все активнее присоединяется Китай.

Китай наращивает участие — поставляет комплектующие, готовые узлы и изделия, присылает инженеров и инструкторов для запуска крупных производственных линий. В Китае работают целые заводы, фактически обеспечивающие российский ВПК", — подчеркнула Берлинская.

