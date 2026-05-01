Трамп зробив нову заяву: через що війна в Україні затягнулася

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні триває довше нібито через обсяги американської допомоги, наданої за президентства Джо Байдена.

Трамп про військову допомогу Байдена Україні

Під час критики європейських союзників по НАТО Трамп заявив, що Україна “не має відношення до США”, оскільки між країнами “океан”, і назвав війну проблемою Європи.

За його словами, адміністрація Байдена нібито виділила Україні близько 350 мільярдів доларів, що він назвав “безумством” і однією з причин затягування війни.

Водночас офіційні українські дані раніше неодноразово спростовували цю цифру. За інформацією української сторони, загальний обсяг допомоги США складав приблизно 67 мільярдів доларів у вигляді озброєння та ще близько 31,5 мільярда — у вигляді фінансової підтримки.

Таким чином, озвучена Трампом сума суттєво перевищує підтверджені обсяги допомоги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що близько 70% особового складу надходить до підрозділів через мобілізацію, тоді як ще 20–30% — через рекрутинг.

За його словами, мобілізація є ключовим інструментом для поповнення війська, і без неї неможливо забезпечити стабільність фронту чи досягти перемоги. Півненко наголосив, що напади на працівників територіальних центрів комплектування є неприпустимими, адже військові діють виключно в межах правового поля, а оцінку таким інцидентам мають давати правоохоронні органи.

Він також зазначив, що рівень зацікавленості у рекрутингу значною мірою залежить від командирів, атмосфери в підрозділах та їхньої репутації. За його словами, Нацгвардія намагається забезпечити належні умови служби та ефективно використовувати потенціал кожного військовослужбовця. Окремо командувач прокоментував проблему самовільного залишення частини (СЗЧ). За його словами, у Нацгвардії вдається повертати до служби приблизно кожного другого військового. Серед основних причин СЗЧ він назвав страх перед бойовими діями, особливо серед тих, хто вперше потрапляє на фронт.

