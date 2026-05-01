logo

BTC/USD

76490

ETH/USD

2264.21

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп сделал новое заявление: из-за чего война в Украине затянулась
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал новое заявление: из-за чего война в Украине затянулась

Дональд Трамп заявил, что война в Украине затянулась из-за военной помощи США, озвучив ранее опровергаемую сумму

1 мая 2026, 00:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине продолжается дольше якобы из-за объемов американской помощи, оказанной при президентстве Джо Байдена.

Трамп о военной помощи Байдена Украине

Во время критики европейских союзников по НАТО Трамп заявил, что Украина "не имеет отношения к США", поскольку между странами "океан" и назвал войну проблемой Европы.

По его словам, администрация Байдена якобы выделила Украине около 350 миллиардов долларов, что он назвал "безумием" и одной из причин затягивания войны.

В то же время, официальные украинские данные ранее неоднократно опровергали эту цифру. По информации украинской стороны, общий объем помощи США составлял около 67 миллиардов долларов в виде вооружения и еще около 31,5 миллиарда — в виде финансовой поддержки.

Таким образом, озвученная Трампом сумма существенно превышает подтвержденные объемы пособия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что около 70% личного состава поступает в подразделения через мобилизацию, тогда как еще 20–30% — через рекрутинг.
По его словам, мобилизация является ключевым инструментом для пополнения войска, и без нее невозможно обеспечить стабильность фронта или добиться победы. Пивненко подчеркнул, что нападения на работников территориальных центров комплектования недопустимы, ведь военные действуют исключительно в рамках правового поля, а оценку таким инцидентам должны давать правоохранительные органы.
Он также отметил, что уровень заинтересованности в рекрутинге во многом зависит от командиров, атмосферы в подразделениях и их репутации. По его словам, Нацгвардия пытается обеспечить надлежащие условия службы и эффективно использовать потенциал каждого военнослужащего. Отдельно командующий прокомментировал проблему самовольного ухода из части (СЗЧ). По его словам, в Нацгвардии удается возвращать в службу примерно каждый второй военный. Среди основных причин СЗЧ он назвал страх перед боевыми действиями, особенно среди впервые попадающих на фронт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jDw21pUBBMU
Теги:

Новости

Все новости