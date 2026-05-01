Трамп сделал новое заявление: из-за чего война в Украине затянулась

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине продолжается дольше якобы из-за объемов американской помощи, оказанной при президентстве Джо Байдена.

Трамп о военной помощи Байдена Украине

Во время критики европейских союзников по НАТО Трамп заявил, что Украина "не имеет отношения к США", поскольку между странами "океан" и назвал войну проблемой Европы.

По его словам, администрация Байдена якобы выделила Украине около 350 миллиардов долларов, что он назвал "безумием" и одной из причин затягивания войны.

В то же время, официальные украинские данные ранее неоднократно опровергали эту цифру. По информации украинской стороны, общий объем помощи США составлял около 67 миллиардов долларов в виде вооружения и еще около 31,5 миллиарда — в виде финансовой поддержки.

Таким образом, озвученная Трампом сумма существенно превышает подтвержденные объемы пособия.

