Трамп знайде найбільш вагому причину, щоб зрадити Україну: розкрито страшний задум Путіна

Останні переговорні сигнали між США та Росією поки не дають підстав очікувати швидкого завершення війни. Москва, навпаки, намагається використати прагнення президента США Дональда Трампа до домовленості, переводячи розмову з російської агресії на можливі економічні вигоди. Про це заявив український дипломат і політик Роман Безсмертний.

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На його думку, після контактів американських представників із Кремлем роль Вашингтона вже складно оцінювати виключно як нейтральне посередництво. Російський лідер, вважає дипломат, добре вивчив переговорний стиль президента США та намагається використати його бажання швидко отримати результат.

"Путін, він розгадав манеру, тактику Дональда Трампа, і він просто водить його по колу", — заявив Безсмертний.

Окрему увагу дипломат звернув на економічну складову контактів Москви і Вашингтона. За його оцінкою, склад американської делегації може свідчити, що сторони говорили не тільки про Україну, а й про санкції, фінанси та енергетику. Москва може намагатися зацікавити американську сторону перспективами майбутньої економічної співпраці.

"Кремль може підміняти розмову про причини війни обговоренням майбутніх економічних проєктів", — так Безсмертний оцінює логіку російської переговорної тактики.

Водночас ключова проблема залишається незмінною. Росія продовжує апелювати до так званих "першопричин" війни, за якими, на думку дипломата, приховуються вимоги, що фактично ставлять під сумнів українську державність. Тому говорити про реальне зближення позицій наразі передчасно.

Безсмертний переконаний, що за таких обставин Київ має максимально синхронізувати свої дії з європейськими союзниками.

"Європі та Києву необхідно діяти максимально узгоджено", — наголосив дипломат, звертаючи увагу на ризики закритої частини американсько-російських контактів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія може спробувати завдати Україні максимально сильного удару протягом зими та весни, однак навіть концентрації значних військових ресурсів Кремлю буде недостатньо для досягнення стратегічної перемоги. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи можливе накопичення Росією ракет і подальші плани Володимира Путіна.