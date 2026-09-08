Трамп найдет наиболее весомую причину, чтобы предать Украину: раскрыт страшный замысел Путина

Последние переговорные сигналы между США и Россией пока не дают оснований ожидать скорейшего завершения войны. Москва, напротив, пытается использовать стремление президента США Дональда Трампа к договоренности, переводя разговор с российской агрессии на возможные экономические выгоды. Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

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По его мнению, после контактов американских представителей с Кремлем роль Вашингтона уже сложно оценивать исключительно как нейтральное посредничество. Российский лидер, считает дипломат, изучил переговорный стиль президента США и пытается использовать его желание быстро получить результат.

"Путин, он разгадал манеру, тактику Дональда Трампа, и он просто водит его по кругу", — заявил Бессмертный.

Особое внимание дипломат обратил на экономическую составляющую контактов Москвы и Вашингтона. По его оценке, состав американской делегации может свидетельствовать, что стороны говорили не только об Украине, но и о санкциях, финансах и энергетике. Москва может пытаться заинтересовать американскую сторону перспективами будущего экономического сотрудничества.

"Кремль может подменять разговор о причинах войны обсуждением будущих экономических проектов", — так Бессмертный оценивает логику российской переговорной тактики.

В то же время, ключевая проблема остается неизменной. Россия продолжает апеллировать к так называемым "первопричинам" войны, за которыми, по мнению дипломата, скрываются требования, фактически ставящие под сомнение украинскую государственность. Поэтому говорить о реальном сближении позиций пока преждевременно.

Бессмертный убежден, что при таких обстоятельствах Киев должен максимально синхронизировать свои действия с европейскими союзниками.

"Европе и Киеву необходимо действовать максимально согласованно", — подчеркнул дипломат, обращая внимание на риски закрытой части американо-российских контактов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия может попытаться нанести Украине максимально сильный удар в течение зимы и весны, однако даже концентрации значительных военных ресурсов Кремлю будет недостаточно для достижения стратегической победы. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян, комментируя возможное накопление Россией ракет и дальнейшие планы Владимира Путина.