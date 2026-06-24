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Трамп змусив Кремль серйозно панікувати: названо вражаючу причину зміни ставлення США до України

Путін тривалий час давав Трампу суперечливі обіцянки, які не відповідають реальним діям, однак президент США певний час мирився з такою поведінкою

24 червня 2026, 16:00
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Клименко Елена

Москві дедалі гостріше сприймають сигнали про те, що Дональд Трамп останнім часом демонструє більш прихильне ставлення до України. Особливе занепокоєння в Кремлі викликає його реакція на українські удари по військових об'єктах на території Росії. На цьому тлі російські посадовці вже натякають, що американський політик більше не виконує роль нейтрального посередника і поступово схиляється до підтримки Києва. Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що зміна риторики Трампа пов'язана не лише з його особистими поглядами.

Трамп змусив Кремль серйозно панікувати: названо вражаючу причину зміни ставлення США до України

Фото: портал "Коментарі"

На його думку, Україна змогла зміцнити власні позиції та довести, що жодні рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без її участі.

Експерт зазначає, що Кремль тривалий час намагався переконати Трампа у власному баченні конфлікту та розраховував спрямувати основний тиск саме на Україну. Водночас така стратегія не принесла очікуваного результату.

"Путін так довго водив Трампа за ніс, обіцяючи одне й роблячи інше. Трамп це все терпів", – пояснив Подорожній. 

За його словами, американський президент має доступ до широкого спектра інформації, включаючи розвідувальні дані та аналітичні оцінки, тому переконати його у правильності старих кремлівських аргументів стає дедалі складніше.

"Очевидно, ця позиція – що треба правильно натиснути на Україну, і вона піде на поступки – не грає", – зазначив політтехнолог. 

Разом із тим Подорожній закликає не робити поспішних висновків щодо стабільності позиції Трампа. Він нагадує, що американський політик часто змінює свої заяви залежно від обставин.

"Ми ж бачимо, як діє Трамп: зранку він говорить, що задоволений, а до вечора ситуація може змінитися кардинально", – зазначив Подорожній. 

Водночас головним досягненням України експерт називає те, що Київ став повноцінним учасником процесів, які визначають майбутнє війни.

"Найголовніше, що ми об'єктні. Нас не обговорюють за спиною і не ставлять перед фактом щодо тих чи інших питань", – наголосив Подорожній. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російське керівництво поки не демонструє готовності до завершення війни проти України, а навпаки може продовжити курс на подальше загострення конфлікту. Таку оцінку в інтерв’ю 24 Каналу висловив український історик Ярослав Грицак.



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