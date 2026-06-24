Трамп заставил Кремль серьезно паниковать: названа поразительная причина изменения отношения США к Украине

Москве все острее воспринимают сигналы о том, что Дональд Трамп в последнее время демонстрирует более благосклонное отношение к Украине. Особую обеспокоенность в Кремле вызывает его реакция на украинские удары по военным объектам на территории России. На этом фоне российские чиновники уже намекают, что американский политик больше не играет роли нейтрального посредника и постепенно склоняется к поддержке Киева. Политтехнолог Юрий Подорожный считает , что смена риторики Трампа связана не только с его личными взглядами.

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По его мнению, Украина смогла укрепить свои позиции и доказать, что никакие решения по завершению войны не могут приниматься без ее участия.

Эксперт отмечает, что Кремль долго пытался убедить Трампа в собственном видении конфликта и рассчитывал направить основное давление именно на Украину. В то же время, такая стратегия не принесла ожидаемого результата.

"Путин так долго водил Трампа за нос, обещая одно и делая другое. Трамп это все терпел", – объяснил Подорожный.

По его словам, американский президент имеет доступ к широкому спектру информации, включая разведывательные данные и аналитические оценки, поэтому убедить его в правильности старых кремлевских аргументов становится все сложнее.

"Очевидно, эта позиция – что нужно правильно надавить на Украину, и она пойдет на уступки – не играет", – отметил политтехнолог.

Вместе с тем, Подорожный призывает не делать поспешных выводов относительно стабильности позиции Трампа. Он напоминает, что американский политик часто меняет свои заявления в зависимости от обстоятельств.

"Мы же видим, как действует Трамп: с утра он говорит, что доволен, а к вечеру ситуация может измениться кардинально", – отметил Подорожный.

В то же время, главным достижением Украины эксперт называет то, что Киев стал полноценным участником процессов, определяющих будущее войны.

"Самое главное, что мы объектные. Нас не обсуждают за спиной и не ставят перед фактом по тем или иным вопросам", — подчеркнул Подорожный.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российское руководство пока не демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, а наоборот может продолжить курс на дальнейшее обострение конфликта. Такую оценку в интервью 24 каналу высказал украинский историк Ярослав Грицак.