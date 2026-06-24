На мирних переговорах остаточно можна ставити хрест: розкрито страшний задум диктатора

Російське керівництво поки не демонструє готовності до завершення війни проти України, а навпаки може продовжити курс на подальше загострення конфлікту. Таку оцінку в інтерв’ю 24 Каналу висловив український історик Ярослав Грицак.

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На його думку, всередині Росії дедалі більше відчуваються ознаки втоми від затяжної війни. Частина російського суспільства починає усвідомлювати відсутність результатів, які обіцяла влада, а також негативні наслідки тривалого протистояння. Водночас це ще не означає, що Кремль готовий змінити свою політику.

"Росія деморалізується? Так, абсолютно. Ми бачимо з відео, що надходять з Москви, що москвичі розгублені. Зростає їхнє бажання не стільки помиритися з Україною, скільки припинити війну, тому що вона нічого не приносить. Путін не дає жодного результату в цій війні", — зазначив Грицак.

Історик наголосив, що при оцінці дій російського президента не варто виходити лише з раціональних міркувань. За його словами, поведінка Путіна часто не відповідає логіці, яку йому приписують аналітики.

"Дуже важливо розуміти, що Путін не тільки неморальний, а й ірраціональний. Усі наші прогнози часто будуються на тому, що він ніби грає в шахи й думає раціонально, але це не так. Він є дуже емоційним і непередбачуваним", — сказав експерт.

Грицак вважає, що саме ця непередбачуваність створює серйозні ризики для України та міжнародної спільноти. Він не виключає навіть найнебезпечніших сценаріїв розвитку подій.

"Ніколи невідомо, що він може зробити, коли його притиснуть до стінки. Цілком можливо, що він може вжити тактичну ядерну зброю. Цього факту не можна виключати", — наголосив історик.

На його переконання, лише потужний міжнародний тиск може змусити Кремль розглядати можливість реальних переговорів.

"Я не бачу причин, чому Путін хотів би припинити цю війну чи ослабити її інтенсивність. Думаю, він і далі йтиме на ескалацію", — підсумував Грицак.

Портал "Коментарі" раніше писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для досягнення справедливого та стійкого миру необхідно зберігати й посилювати тиск на Росію. Про це глава держави повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення, коментуючи ситуацію навколо війни та настрої всередині РФ.