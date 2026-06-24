На мирных переговорах окончательно можно ставить крест: раскрыт страшный замысел диктатора

Российское руководство пока не демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, а наоборот может продолжить курс на дальнейшее обострение конфликта. Такую оценку в интервью 24 каналу высказал украинский историк Ярослав Грицак.

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По его мнению, внутри России все больше ощущаются признаки усталости от затяжной войны. Часть российского общества начинает осознавать отсутствие результатов, обещанных властью, а также негативные последствия длительного противостояния. В то же время, это еще не означает, что Кремль готов изменить свою политику.

"Россия деморализуется? Да, совершенно. Мы видим из поступающих из Москвы видео, что москвичи растеряны. Растет их желание не столько примириться с Украиной, сколько прекратить войну, потому что она ничего не приносит. Путин не дает никакого результата в этой войне", – отметил Грицак.

Историк подчеркнул, что при оценке действий российского президента не следует исходить только из рациональных соображений. По его словам, поведение Путина часто не соответствует логике, которую ему приписывают аналитики.

"Очень важно понимать, что Путин не только безнравственен, но и иррационален. Все наши прогнозы часто строятся на том, что он играет в шахматы и думает рационально, но это не так. Он очень эмоционален и непредсказуем", — сказал эксперт.

Грицак считает, что именно эта непредсказуемость создает серьезные риски для Украины и международного сообщества. Он не исключает даже самых опасных сценариев развития событий.

Никогда неизвестно, что он может сделать, когда его прижмут к стенке. Вполне возможно, что он может использовать тактическое ядерное оружие. Этот факт нельзя исключать", — подчеркнул историк.

По его убеждению, только мощное международное давление может вынудить Кремль рассматривать возможность реальных переговоров.

"Я не вижу причин, почему Путин хотел бы прекратить эту войну или ослабить ее интенсивность. Думаю, он и дальше будет идти на эскалацию", — подытожил Грицак.

Портал "Комментарии" ранее писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения справедливого и устойчивого мира необходимо сохранять и усиливать давление на Россию. Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения, комментируя ситуацию вокруг войны и настроения внутри РФ.