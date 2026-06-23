Путін отримав тривожний сигнал: озвучено гучну заяву про реальні настрої в РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для досягнення справедливого та стійкого миру необхідно зберігати й посилювати тиск на Росію. Про це глава держави повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення, коментуючи ситуацію навколо війни та настрої всередині РФ.

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За словами Зеленського, вплив санкцій, міжнародної ізоляції та інших обмежувальних заходів поступово дається взнаки російському суспільству. Він зазначив, що дедалі більше громадян Росії починають ставити запитання до влади щодо перспектив війни та її наслідків для країни.

Президент наголосив, що росіяни дедалі частіше висловлюють невдоволення через відсутність зрозумілої мети та завершення бойових дій. На його думку, усвідомлення безперспективності війни поступово поширюється серед населення РФ.

"Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що труднощі, з якими стикаються росіяни, повинні сприяти розумінню реальних наслідків війни. За його словами, громадяни РФ мають усвідомити, що події, які відбуваються, є прямим результатом агресивної політики Кремля.

"І всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто „каміння з неба“, і що їхня війна повинна закінчитись", — підсумував президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами над посиленням політичного, економічного та дипломатичного тиску на Москву, вважаючи це одним із ключових шляхів до припинення війни та відновлення миру.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що удари українських сил по об'єктах на території РФ нібито не здатні суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Портал "Коментарі" вже писав, що відмова президента України Володимира Зеленського від участі у конференції з відновлення України, яка цього року проходить у польському Гданську, може негативно вплинути на українсько-польський діалог. Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу Еспресо.