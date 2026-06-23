Путин получил тревожный сигнал: озвучено громкое заявление о реальных настроениях в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения справедливого и устойчивого мира необходимо сохранять и усиливать давление на Россию. Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения, комментируя ситуацию вокруг войны и настроения внутри РФ.

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По словам Зеленского, влияние санкций, международной изоляции и других ограничительных мер постепенно сказывается российскому обществу. Он отметил, что все больше граждан России начинают задавать вопросы власти относительно перспектив войны и ее последствий для страны.

Президент подчеркнул, что россияне все чаще выражают недовольство из-за отсутствия понятной цели и завершения боевых действий. По его мнению, осознание бесперспективности войны постепенно распространяется посреди населения РФ.

"Это наше давление и каждая другая форма давления на Россию должны работать и дальше и сработать на мир. Уже большинство в России выдвигает претензию Путину, что его война не видна ни конца, ни края", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что трудности, с которыми сталкиваются россияне, должны способствовать пониманию реальных последствий войны. По его словам, граждане РФ должны осознать, что происходящие события являются прямым результатом агрессивной политики Кремля.

"И все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мнению, что их война есть, и это не просто "камни с неба", и что их война должна закончиться", — подытожил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет работать вместе с международными партнерами над усилением политического, экономического и дипломатического давления на Москву, считая это одним из ключевых путей к прекращению войны и восстановлению мира.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что удары украинских сил по объектам на территории РФ вроде бы не способны существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Портал "Комментарии" уже писал, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в конференции по восстановлению Украины, которая в этом году проходит в польском Гданьске, может негативно повлиять на украинско-польский диалог. Такое мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала Эспрессо.