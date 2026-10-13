Трамп змінить правила гри після виборів: до чого має готуватися Україна

До виборів в США залишилося 3 тижні й можливо з цим пов’язана активізація президента Америки Дональда Трампа. Рішення про закупівлі дизелю з РФ, оголошення енергетичного перемир’я в Україні, яке відразу ж порушила РФ, вдаривши по Харкову — все це гучні заяви Трампа перед виборами. Однак є і цілком реальні загрози зменшення чи взагалі припинення допомоги Україні від США — розвіддані, зброя, навіть “Старлінк”. А після виборів ситуація може ще погіршитися.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак розповів, чого можна очікувати від Трампа після виборів в США.

“До 3 листопада Трамп зараз не буде вчиняти активних дій проти України. Він буде це, можливо, говорити. Тобто зараз буде словесний напалм, який буде випалювати Україну і Зеленського. Але після 3 листопада, залежно від результатів виборів, складно прогнозувати дії Трампа”, — зазначив він.

За словами Постернака, Трамп і його штаб враховують проукраїнські настрої частини американців, тож різких дій до виборів не буде, щоб не втратити голоси. Однак експерт припустив, що після виборів вони можуть бути вже цілком антиукраїнськими, адже Трамп вже не буде залежати від електоральної кон'юнктури.

“А після 3 листопада, коли він програє вибори… Йому ж не треба балотуватися вже зараз. Це можливо Джей Ді Венсу, Рубіо треба балотуватися, а йому ні. Тому він з котушок з'їде повністю, якщо примітивно на це так подивитися. Таке в мене внутрішнє очікування, екстраполюючи всю ту ситуацію передвиборчу, яка є зараз”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін публічно принизив Трампа.