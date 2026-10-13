Трамп изменит правила игры после выборов: к чему готовится Украина

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Кречмаровская Наталия
До выборов в США осталось 3 недели и, возможно, с этим связана активизация президента Америки Дональда Трампа. Решение о закупке дизеля из РФ, объявлении энергетического перемирия в Украине, которое сразу же нарушило РФ, ударив по Харькову – все это громкие заявления Трампа перед выборами. Однако есть и вполне реальные угрозы уменьшения или прекращения помощи Украине от США — разведданные, оружие, даже "Старлинк". А после выборов ситуация может еще усугубиться.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что можно ожидать от Трампа после выборов в США.
По словам Постернака, Трамп и его штаб учитывают проукраинские настроения части американцев, так что резких действий до выборов не будет, чтобы не потерять голоса. Однако эксперт предположил, что после выборов они могут быть полностью антиукраинскими, ведь Трамп уже не будет зависеть от электоральной конъюнктуры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин публично унизил Трампа.