Трамп изменит правила игры после выборов: к чему готовится Украина

До выборов в США осталось 3 недели и, возможно, с этим связана активизация президента Америки Дональда Трампа. Решение о закупке дизеля из РФ, объявлении энергетического перемирия в Украине, которое сразу же нарушило РФ, ударив по Харькову – все это громкие заявления Трампа перед выборами. Однако есть и вполне реальные угрозы уменьшения или прекращения помощи Украине от США — разведданные, оружие, даже "Старлинк". А после выборов ситуация может еще усугубиться.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что можно ожидать от Трампа после выборов в США.

"До 3 ноября Трамп сейчас не будет совершать активных действий против Украины. Он будет это, возможно, говорить. То есть сейчас будет словесный напалм, который будет выжигать Украину и Зеленского. Но после 3 ноября, в зависимости от результатов выборов, сложно прогнозировать действия Трампа", — отметил он.

По словам Постернака, Трамп и его штаб учитывают проукраинские настроения части американцев, так что резких действий до выборов не будет, чтобы не потерять голоса. Однако эксперт предположил, что после выборов они могут быть полностью антиукраинскими, ведь Трамп уже не будет зависеть от электоральной конъюнктуры.

"А после 3 ноября, когда он проиграет выборы… Ему же не нужно баллотироваться уже сейчас. Это возможно Джей Ди Венсу, Рубио нужно баллотироваться, а ему нет. Поэтому он с катушек съедет полностью, если примитивно на это так посмотреть. Такое у меня внутреннее ожидание, экстраполируя всю ту ситуацию предвыборную, которая есть сейчас", - подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин публично унизил Трампа.